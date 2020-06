3. Liga live: Der TSV 1860 München trifft auf Hansa Rostock

Im engen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga hat sich der TSV 1860 München in eine gute Ausgangsposition gebracht. Die Löwen konnten sich beim ambitionierten KFC Uerdingen mit 3:1 (0:1) durchsetzen und verbesserten sich am 31. Spieltag mit 49 Punkten auf Rang vier. Vor dem Duell gegen Rostock liegen sie damit nur knapp hinter Duisburg (51 Punkte), Bayern München II (51) und Waldhof Mannheim (50). Der vierte Platz könnte am Saisonende äußerst wertvoll sein, weil die Zweitvertretung von Bayern München nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen darf.