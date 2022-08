3. Liga live: Bayreuth - Osnabrück im BR Fernsehen und Stream

Für den Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth geht es darum, endlich in der neuen Spielklasse anzukommen. Bislang lief der Saisonauftakt für die Oberfranken enttäuschend. Gegen den VfL Osnabrück sollen am vierten Spieltag die ersten Punkte eingefahren werden. Nur so kann sich die SpVgg vom letzten Tabellenplatz lösen.