3. Liga live am Samstag: Topspiel Ingolstadt gegen Unterhaching

3. Liga mit fünf bayerischen Teams

Die 3. Liga bleibt die "bayerischste" Liga aller Zeiten: Auch in der Saison 2020/21 sind mit Ingolstadt, Unterhaching und den drei Münchner Klubs Türkgücü, TSV 1860 München und FC Bayern München II wieder fünf Vereine aus dem Freistaat dabei. Außerdem spielen zahlreiche Ex-Bundesligisten und Traditionsklubs wie Dynamo Dresden, der 1. FC Kaiserslautern oder der MSV Duisburg in der 3. Liga.

Mit BR24 Sport sind Sie auch in der neuen Saison immer am Ball: Alle Tore der bayerischen Klubs gibt's bei uns im Web, in der BR24-App und auf unseren Social-Media-Kanälen.

Die 3. Liga in "Blickpunkt Sport" und "Heute im Stadion"

"Blickpunkt Sport" ist am Samstag die feste Adresse für die 3. Liga, nicht nur beim Livespiel um 14.00 Uhr. Ab 17.15 Uhr gibt es im BR Fernsehen und im Stream alles Wichtige vom Spieltag und ausführliche Zusammenfassungen mit allen Toren und Höhepunkten der aktuellen Spiele der bayerischen Klubs.

Im Hörfunk ist der Bayern-1-Klassiker "Heute im Stadion" mit mehr als einer Million Hörern die erste Adresse: Die Bundesliga-Sendung am Samstagnachmittag ab 15.05 Uhr berichtet immer auch über die aktuellen Drittliga-Spiele mit bayerischer Beteiligung.