3. Liga live: 1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt

In der 3. Liga beginnt die heiße Phase: Nur noch neun Spieltage müssen die Vereine absolvieren. Und in diesen restlichen Partien will der FC Ingolstadt möglichst viele Punkte einfahren - schließlich geht es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Die "Schanzer" sind aktuell Dritter und liegen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Neun Zähler beträgt der Vorsprung auf den viertplatzierten TSV 1860 München, gegen den Ingolstadt am vergangenen Samstag im Bayerischen Landespokal eine Niederlage nach Elfmeterschießen kassierte.

Magdeburg im Abstiegskampf

Während das Team von Tomas Oral um den direkten Aufstieg kämpft, steckt Gastgeber Magdeburg mitten im Abstiegskampf. Die Sachsen-Anhaltiner sind 17., zwei Punkte fehlen auf den rettenden 16. Platz.

Wir übertragen die Partie am Samstag ab 14.00 Uhr im BR Fernsehen und im Livestream auf BR24 Sport. Ihr Kommentator ist Lukas Schönmüller.