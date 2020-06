3. Liga: Last-Minute-Tore sichern FC Bayern II Platz eins

Bis auf die Chance von Kwasi Wriedt nach acht Minuten kamen die Oberbayern lange nicht gefährlich in den Strafraum. Die Hintermannschaft der Bördestädter hatte die Offensivmaschinerie der Bayern-Zweitvertretung meist im Griff und schnürte diese tief in deren Hälfte ein. Erst in den Schlussminuten präsentierte sich FC Bayern II wie ein Tabellenführer.

2:0-Führung Magdeburg, Bayern bekommt keinen Elfer

Offensiv glänzte lange der 1. FC. Nachdem Kwasi Wriedt der Ball im Strafraum (20.) an die Hand prallte, zögerte Schiedsrichter René Rohde keinen Augenblick und entschied auf Elfmeter. Den verwandelte Jürgen Gjasula (22.) sicher zur 1:0-Führung. Wenig später (28.) verpasste Léon Bell Bell nur um Zentimeter das 2:0. Nach einem vermeintlichen Foul (43.) an Wriedt führte die Aktion statt dem von den Münchnern erhofften Strafstoß zu einem schnellen Gegenstoß für die Hausherren. Und schon stand es 2:0. Getroffen hatte (43.) Daniel Steininger. Nochmals reklamierten die Münchner eine Aktion im Sechzehner. Morten Behrens hatte statt den Ball Josip Stanisić erwischt, der durch den Rempler entscheidend am Kopfball gestört wurde. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus.

Last-Minute-Treffer bringen die Wende

Nach der Halbzeitpause brachte Sebastian Hoeneß (53.) mit Derrick Köhn und Nicolas Kühn die Torschützen aus dem erfolgreichen Spiel gegen Meppen aufs Feld. Malik Tillman vergab (64.) völlig freistehend die große Chance zum Anschlusstreffer, als ihm der Ball beim Kopfball über den Scheitel rutschte. Der gelang dann Wriedt (87.) per Elfmetertreffer. Und zum Ende der regulären Spielzeit schaffte Timo Kern noch den Ausgleichstreffer. Damit hatten die Münchner Platz eins in der dritten Liga gerade nochmal so abgesichert.