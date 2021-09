3. Liga: Köllner fordert "Intensität, Tempo und Zweikampfhärte"

1860 droht den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren

Mit nur elf Punkten aus neun Spielen stecken die 60er im unteren Tabellenmittelfeld fest. Seit Wochen geht es in der Liga eher nach unten, als dass die Mannschaft Anschluss an die angestrebten Aufstiegsplätze findet. "Wir müssen mit mehr Intensität, Tempo und Zweikampfhärte auf dem Platz sein und ein anderes Gesicht zeigen", erteilte Köllner einen Auftrag an sein Team.

Mit einem Sieg gegen den Liga-Elften wollen die 60er nun zurück in die Erfolgsspur finden. "Wir können alles selber beeinflussen, sind nicht von anderen Konstellationen abhängig", sagte Köllner.