3. Liga: Klubs gegen "Verwässerung"

13 von 20 Drittligisten machen Miese

Die wirtschaftliche Situation der Drittligisten ist Thema im jetzt veröffentlichten "Saisonreport". Die vorgelegten Zahlen sind dabei alles andere als rosig. Trotz eines Umsatzrekords in der vergangenen Spielzeit in Höhe von 185,6 Millionen Euro verzeichneten die 20 Klubs mit einem durchschnittlich Minus von 1,5 Millionen Euro pro Verein einen Rekordverlust. Zum neunten Mal in elf Jahren machten die Klubs in ihrer Gesamtheit Miese.

Obwohl der Umsatz um rund 30 Millionen Euro gesteigert werden konnte, beendeten nur sieben Vereine die Spielzeit mit einem Plus. Dagegen schrieben 13 Klubs rote Zahlen. Das negative Eigenkapital belief sich zum Stichtag am 31. Dezember 2018 auf 15,6 Millionen Euro. Das bedeutet ein durchschnittliches Minus von 781.000 Euro pro Klub. Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 113,3 Millionen - das entspricht im Schnitt 6,7 Millionen Euro pro Verein.

Hohes Risiko bei den Investitionen

"Mehr oder weniger alle Klubs kämpfen um den Aufstieg oder gegen den Abstieg. Das hat ein hohes Risiko bei den Investments in die Kader-Zusammenstellung zur Folge", sagte DFB-Abteilungsleiter Manuel Hartmann: "Auf der einen Seite haben wir Verständnis für diese Entwicklung. Auf der anderen Seite appellieren wir an die wirtschaftliche Vernunft der Klubs."

Schuld an den negativen Zahlen sind in erster Linie die Ausgaben, die um rund 30 Prozent auf 216,3 Millionen Euro gestiegen sind. Der durchschnittliche Gesamtaufwand pro Klub liegt erstmals über zehn Millionen Euro.

Mit mehr als 75 Millionen Euro machen die Gehälter der Profis und der Trainer den größten Einzelposten aus. Sie sind um rund 450.000 Euro pro Klub angewachsen und liegen nunmehr durchschnittlich bei 3,8 Millionen Euro pro Verein. Ein Spieler verdient im Schnitt rund 120.000 Euro pro Jahr.