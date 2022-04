3. Liga: Kaum noch Hoffnung auf Klassenerhalt bei Würzburg

Das Spiel war von großer Bedeutung: Die Braunschweiger befinden sich mitten im Aufstiegsrennen, die Würzburger kämpfen gegen den Abstieg. Und obwohl für beide Teams eine Menge auf dem Spiel stand, war in der ersten Halbzeit wenig Tempo im Spiel.

Würzburg kämpft gegen Rückstand an

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel etwas an Fahrt auf, Würzburg zeigte sich mutiger - aber die Hausherren kontrollierten das Spiel und gingen in der 54. Minute durch Bryan Henning in Führung. Die Mainfranken ließen sich von dem Rückstand nicht beirren, und suchten den Ausgleichtreffer. Doch vor dem Tor fehlte es den Würzburgern an der letzten Konsequenz.

Vier Spieltage vor Schluss fehlen den Kickers zehn Punkte auf das rettende Ufer. Braunschweig liegt - zumindest bis Sonntag - dank des Dreiers auf dem zweiten Platz und darf sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen.