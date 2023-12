3. Liga: Joe Enochs verlängert Vertrag beim SSV Jahn Regensburg

Fußballdrittligist SSV Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Cheftrainer Joe Enochs vorzeitig bis ins Jahr 2026 verlängert. Das hat der Verein am Mittwoch bekannt gegeben. Der 52-jährige US-Amerikaner ist seit Mai 2023 Trainer in Regensburg. Unter seiner Leitung holte der Jahn zuletzt zehn Siege in Folge, bevor es am 18. Spieltag ein Unentschieden gegen Viktoria Köln gab. Der Jahn steht trotzdem kurz vor der Winterpause unangefochten auf Tabellenplatz eins in der dritten Liga.

Enochs war vor seinem Engagement in Regensburg als Trainer in Osnabrück und Zwickau tätig. Der Jahn – damals noch in der zweiten Bundesliga – hatte ihn am vergangenen Frühjahr als "Feuerwehrmann" geholt. Denn Abstieg konnte aber auch Enochs nicht verhindern.

Jahn träumt vom Wiederaufstieg

Mit einem komplett neu zusammengestellten Team hat der SSV Jahn die dritte Liga in der Vorrunde über weiter Strecken dominiert. Aktuell liegt Regensburg mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins und darf vom Wiederaufstieg in die zweite Liga träumen. Enochs bisheriger Vertrag hatte eine Laufzeit bis Juni 2024.

Für SSV-Jahn-Sportchef Achim Beierlorzer ist Enochs maßgeblich an der guten Entwicklung des Vereins beteiligt: "Mit der Arbeit von Joe Enochs und dem gesamten Trainerteam sind wir sehr zufrieden. Deswegen ist es uns nicht schwergefallen, seinen Vertrag vorzeitig und langfristig zu verlängern", sagt Beierlorzer laut Mitteilung. Er sei überzeugt von einem gemeinsamen, erfolgreichen Weg in den kommenden Jahren.

Enochs fühlt sich in Regensburg wohl

Enochs selbst sagt, es sei ihm leichtgefallen, das Angebot zur Vertragsverlängerung anzunehmen. Er fühle sich in Regensburg sehr wohl. Dass der gebürtige Kalifornier gerne langfristig mit seinen Clubs zusammenarbeitet, zeigen seine bisherigen Stationen im Profifußball in Deutschland. In Osnabrück war er insgesamt neun Jahre lang als Spieler und Trainer tätig. In Zwickau blieb er dann fünf Jahre lang.