Regensburg - Saarbrücken|18.5., 13.25 Uhr |Stream & BR Fernsehen

Schafft Jahn Regensburg den direkten Aufstieg in die 2. Liga? Am letzten Spieltag der 3. Liga empfangen die Oberpfälzer den 1. FC Saarbrücken. BR24Sport überträgt die Partie am Samstag, ab 13.25 Uhr, live im Stream und im BR Fernsehen.