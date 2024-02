3. Liga: Ingolstadt versetzt Dresden Dämpfer im Aufstiegskampf

Der FC Ingolstadt kann durch den Sieg am 24. Spieltag selbst noch oben eingreifen: Auf den Relegationsplatz fehlen dank der Tore von Jannik Mause (6.) und Sebastian Grönning (45.) nur noch zwei Punkte. Der Dresdner Anschlusstreffer von Robin Meißner (82.) kam zu spät. Der Zweitligaabsteiger vergab damit auch die Chance auf Tuchfühlung mit Tabellenführer Regensburg zu bleiben.

Mause bringt FCI in die Erfolgsspur

Die Schanzer begannen mutig und zogen von Beginn an ein hohes Pressing auf. Beide Teams erspielten sich Chancen, die allerdings nur die Hausherren nutzen konnten. Nach einer Ecke von Benjamin Kanurić konnte Yannik Mause in der sechsten Minute zur frühen Führung einköpfen. Kurz vor der Pause erhöhte der dänische Neuzugang Sebastian Grönning (45.) noch zum 2:0. Der 27-Jährige war in der 39. Minute für den verletzten Pascal Testroet ins Spiel gekommen, der wie Yannick Deichmann (30.) verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Ingolstadt muss noch einmal zittern

In der 82. Minute wurde es noch einmal eng für die Oberbayern, denn Dresden gelang der Anschlusstreffer. Stefan Kutschke hatte einen langen Ball von Keeper Kevin Broll per Kopf auf Robin Meißner verlängert. Der zog aus zentraler Position von der Strafraumkante ab und traf mittig ins Tor. FCI-Tormann Marius Funk konnte den Einschlag nicht verhindern, auch weil ihm die Sicht verdeckt war. Am Ende brachten die Schanzer den Sieg aber noch erfolgreich über die Spielzeit und schoben sich mit den verdienten drei Punkten weiter Richtung Tabellenspitze.