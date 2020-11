3. Liga: Ingolstadt setzt sich gegen Bayern II durch

Die Partie begann mit einem Blitzstart der Hausherren, die durch Timo Kern bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung gingen. Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach einer knappen halben Stunde gelang dem FC Ingolstadt dann in Überzahl der Ausgleich durch Caniggia Elva, da Jamie Lawrence am Seitenrand behandelt werden musste.

Kurz darauf musste FCB-Torschütze Timo Kern verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der für ihn eingewechselte Christopher Scott hatte in der 37. Minute die erneute Führung auf dem Fuß. Zum Ende der ersten Halbzeit wurden die Gäste wieder stärker.