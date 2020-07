3. Liga: Ingolstadt nach 0:2 unter Zugzwang

Ingolstadt aktiver, Magdeburg eiskalt

In einem mittelmäßigen Drittliga-Match waren die Schanzer in der ersten Hälfte das aktivere Team und kamen durch Fatih Kaya und Caniggia Elva zu ganz ordentlichen Möglichkeiten, wirklich zwingend waren die Chancen aber nicht. Magdeburg stand weitestgehend hinten sicher und wagte sich nur zögerlich und halbherzig nach vorne.

Auch nach dem Wechsel waren die Hausherren bemüht. Ein Treffer sprang aber nicht heraus. Die Gäste dagegen nutzten ihre erste gute Tormöglichkeit im Spiel zur Führung. Zur tragischen Figur wurde in dieser Szene Maximilian Thalhammer: Torschütze Jacobsen nahm aus halblinker Position Maß, traf aber seinen Gegenspieler. Von Thalhammer fälschte der Ball so unglücklich ab, dass Marco Knaller im Tor auf dem falschen Fuß erwischt wurde und die Hand nicht mehr entscheidend an den Ball bekam.

Der FCI versuchte nun, den Druck noch einmal zu erhöhen und setzte sich auch in der Hälfte der Gäste fest. In der 83. Minute erzielte aber Magdeburgs Joker Kvesić das 0:2. Der FCI hatte in der Nachspielzeit noch die große Ausgleichschance. Stefan Kutschke scheiterte aber vom Elfmeterpunkt.