3. Liga. Ingolstadt lässt Haching im Abstiegskampf stecken

Der FC Ingolstadt führte zur Pause knapp mit 1:0 gegen die Gastgeber aus Unterhaching. In einer sehr unterhaltsamen ersten Hälfte gab es vor beiden Toren zahlreiche Möglichkeiten. Die Schanzer nutzten Eine davon durch Caiuby, der die Gäste in der elften Minute in Führung brachte. Der Außenstürmer legt die Kugel problemlos aus acht Metern mit links rechts in die Maschen zum 1:0. Aber auch das Team aus der Münchner Vorstadt hätte sich nach mehreren Hochkarätern ein Treffer verdient gehabt.