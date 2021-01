3. Liga: Ingolstadt kommt nicht über Remis gegen Halle hinaus

Trotz der 1:0-Führung von Stefan Kutschke per Elfmeter (43.) schafften die Oberbayern keinen Sieg und mussten in der zweiten Halbzeit den 1:1-Ausgleich durch Terrence Boyd (51.), ebenfalls per Elfmeter, hinnehmen. Sie sind damit nur noch Vierter, weil Hansa Rostock mit einem Sieg gegen Saarbrücken den Aufstiegs-Relegationsplatz 3 eroberte.

Offener Schlagabtausch

Die ersten Spielminuten gehörten den Hausherren, Halle war zunächst fast ausschließlich defensiv gefordert. Nach der Anfangsviertelstunde entwickelte sich ein offen geführtes Spiel. Boyd tauchte in der 25. Spielminute alleine vor dem FCI-Tor auf, konnte aber noch gerade so von Keller vom Ball getrennt werden. Zwei Minuten später besaßen die Schanzer die Doppelchance: Erst parierte Eisele stark gegen Elva, den Nachschuss setzte Kutschke aus kurzer Distanz an den Außenpfosten (27.). Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff bekamen die Ingolstädter dann einen Handelfmeter zugesprochen, nachdem Guttau der Ball bei einer Grätsche an den Arm flog (43.). Kutschke verwandelte souverän.

Halle gleicht aus

Nach der Pause bekam auch Halle einen allerdings etwas umstrittenen Elfmeter zugesprochen und glich aus. Die Ingolstädter spielten zwar auf Sieg und drängten auf die erneute Führung, konnten aber keine ihrer Chancen verwerten.

FC Ingolstadt - Hallescher FC 1:1 (1:0)

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Keller, Kurzweg - Elva (78. Hawkins), Stendera, Kotzke (67. Röhl), Bilbija (67. Caiuby) - Eckert Ayensa (78. Kaya), Kutschke. - Trainer: Oral

Halle: Eisele - Boeder, Vucur, Reddemann, Sternberg (72. Landgraf) - Papadopoulos, Titsch Rivero - Manu (79. Menig), Guttau (72. Nietfeld), Derstroff (86. Mast) - Boyd. - Trainer: Schnorrenberg

Tore: 1:0 Kutschke (43. Handelfmeter), 1:1 Boyd (51. Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Keller, Paulsen

Schiedsrichter: Tobias Fritsch (Bruchsal)