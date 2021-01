3. Liga: Ingolstadt gewinnt Nachholspiel in Zwickau

Dennis Eckert Ayensa (37.) und Fatih Kaya (60.) erzielten die Treffer der Gäste. In der Tabelle rücken die Schanzer durch diesen verdienten Sieg bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Dynamo Dresden heran. Zwickau bleibt durch die Niederlage auf einem Abstiegsplatz.

Spiel unter Kontrolle

Die Gastgeber aus Zwickau waren in der ersten Halbzeit offensiv noch sehr bemüht und hatten einige Chancen auf den Treffer, doch spätestens nach dem Führungstor des FCI in der 37. Minute wurden die Chancen der Gastgeber rarer. Die technisch besseren Ingolstädter zogen im zweiten Durchgang das Tempo nochmal an und erzielten den Treffer zum 2:0-Endstand. Zwickau hatte kaum mehr richtige Abschlüsse und verlor die Partie.

Zwickau: Brinkies - Stanic, Frick (70. Strietzel), Nkansah - Morris Schröter, Jensen (57. Reinhardt), Könnecke, Schikora - Starke (64. Wolfram) - Willms, König. - Trainer: Enochs

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Keller, Gaus - Bilbija, Stendera, Kotzke, Röhl (71. Niskanen) - Eckert Ayensa (89. Krauße), Kaya (77. Elva). - Trainer: Oral

Tore: 0:1 Eckert Ayensa (37.), 0:2 Kaya (60.)

Gelbe Karten: Starke, König, Frick - Paulsen

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang)