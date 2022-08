3. Liga: Ingolstadt feiert dritten Sieg und rückt auf Platz zwei

Der FC Ingolstadt überraschte die Gastgeber mit einem schnellen Führungstreffer. Merlin Röhl versenkte das Leder in der sechsten Minute flach ins rechte Eck. Die Schanzer schlossen damit direkt an ihre ersten beiden Ligaspiele an, standen defensiv sicher und sorgten offensiv regelmäßig für Gefahr. Immerhin konnte Osnabrück zu Beginn noch die ein oder andere gefährlicher Situation kreieren, doch die Angriffe wurden mit fortschreitender Spieldauer seltener.

Osnabrück wird zu spät gefährlich

Ingolstadt, die weiter gegentorlose Mannschaft aus Bayern, verteidigte mit großer Sicherheit und sorgte regelmäßig für Entlastungsangriffe. So trafen die Schanzer gleich zweimal Aluminium, um die Führung zu untermauern.

Auf der anderen Seite kam von Osnabrück ganz lange viel zu wenig. Erst am Ende der Nachspielzeit wurden die Niedersachsen richtig gefährlich, scheiterten erst in Person von Erik Engelhardt an Marius Funk, ehe Emeka Oduah praktisch mit dem Abpfiff nur die Latte traf.

Somit bleibt es beim dritten Sieg im dritten Spiel für Ingolstadt und der ersten Niederlage für den VfL.