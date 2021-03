3. Liga: Ingolstadt erkämpft Sieg gegen Türkgücü

Zum Abschluss des 27. Spieltags siegte Ingolstadt gegen den Aufsteiger Türkgücü mit 2:1 (2:1) und eroberte damit den zweiten Aufstiegsplatz von Hansa Rostock zurück. Ingolstadt liegt nach nur einer Niederlage in den vergangenen sieben Begegnungen vier Punkte hinter Dresden und zwei Zähler vor Rostock. Münchens Hoffnungen auf einen Durchmarsch in die zweite Liga bekommen dagegen nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg bei acht Punkten Rückstand auf Hansa einen heftigen Dämpfer.

Ingolstadt siegt verdient

Tobias Schröck (14.) und Stefan Kutschke (31., Handelfmeter) trafen für die Mannschaft von FCI-Coach Tomas Oral. München kam durch Maxime Awoudja (18.) zum vorübergehenden Ausgleich. Insgesamt siegten die Schanzer verdient und waren über weite Strecken der Partie die aktivere und gefährlichere Mannschaft. In der zweiten Hälfte verpassten die Gastgeber gleich mehrmals die Vorentscheidung und mussten deshalb in der Schlussphase noch zittern. Sie brachten den Sieg am Ende aber über die Zeit.

FC Ingolstadt 04 - Türkgücü München 2:1 (2:1)

FC Ingolstadt 04: Buntic - Heinloth, Keller, T. Schröck, Franke - Kotzke (78. Preißinger) - Röhl (78. Gaus), M. Stendera, Bilbija (63. Elva) - Kutschke (82. Caiuby), Kaya (63. D. Eckert)

Türkgücü München: Vollath - Y.-Y. Park (84. Bouziane), Sorge, Awoudja (71. Jakob), Kusic - S. Maier (71. Gorzel), Tosun - B. Barry, Sararer, Niemann (46. Sijaric) - L. Röser

Tore: 1:0 T. Schröck (15.), 1:1 Awoudja (18.), 2:1 Kutschke (31./Handelfmeter)

Gelbe Karten: Röhl (3), D. Eckert (3) / B. Barry (4), L. Röser (2)

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)