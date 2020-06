3. Liga im Livestream: 1860 München - Würzburger Kickers

So sehr können sich Teams im Saisonverlauf steigern: Als die Würzburger Kickers am 11. Spieltag der 3. Liga im Oktober 2019 den TSV 1860 München empfingen, war es das Duell des Tabellen-15. gegen den Zwölften. Beide Mannschaften waren noch in der Nähe der Abstiegsplätze und mussten dringend punkten. Am Ende siegten die Kickers 2:1 und zogen an den Löwen vorbei.