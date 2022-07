Fußball, 3. Liga: Live-Spiele und umfassende Berichterstattung

Die 3. Fußball-Liga startet am kommenden Wochenende in ihre Saison 2022/23. Mit dem BR sind die Fußballfans dabei immer auf Ballhöhe. Das BR Fernsehen zeigt auf dem Sendeplatz am Samstag um 14.00 Uhr regelmäßig attraktive Live-Spiele.

Erste Live-Partie: TSV 1860 München – VfB Oldenburg

Nachdem am 1. Spieltag die Auftaktpartie der Münchner Löwen bei Dynamo Dresden im Ersten zu sehen ist, gibt es die erste Übertragung im BR Fernsehen am 6. August mit der Partie TSV 1860 München – VfB Oldenburg.

Außerdem berichtet der BR an jedem Spieltag auf allen Kanälen – Fernsehen, Radio, online, in der BR24-App und via Social Media – umfassend und aktuell über die 3. Liga.

"Blickpunkt Sport" am Samstag – feste Adresse für die 3. Liga

Neben den Live-Spielen können sich Fans im BR Fernsehen immer samstags in "Blickpunkt Sport" ab 17.15 Uhr über alles Wichtige aus der 3. Liga informieren: ausführliche Zusammenfassungen mit allen Toren und Höhepunkten der aktuellen Spiele der drei bayerischen Mannschaften, TSV 1860 München, Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt und Aufsteiger SpVgg Bayreuth.

Zusätzlich attraktiv wird die 3. Liga durch Ex-Bundesligisten und Traditionsklubs wie Dynamo Dresden, den MSV Duisburg oder auch Erzgebirge Aue.