Siegeszug beendet: Hansa Rostock schockt TSV 1860 München

Das Thema Aufstieg ist für den TSV 1860 München erledigt. Die Löwen verloren nach vier erfolgreichen Spielen bei Hansa Rostock mit 0:1. Die Bayern belegen damit drei Spieltage vor Schluss mit 51 Punkten den siebten Platz - auf den Relegationsplatz fehlen sieben Punkte.

Der TSV 1860 München lief mit Trauerflor zu Ehren des am Ostersonntag verstorbenen ehemaligen Trainers Werner Lorant auf. Lorant hatte den TSV zwischen 1992 bis 2001 aus der damals drittklassigen Bayernliga bis in die Bundesliga geführt.

Das Duell bei den punktgleichen Rostockern begann furios und intensiv - Chancen gab es auf beiden Seiten. Doch dann ließ der Spielfluss etwas nach. Die Hausherren entwickelten sich im Laufe der ersten Halbzeit zur besseren Mannschaft, kamen aber trotz mehrerer Chancen nie komplett durch - zu stark war die Münchner Defensive. Die Löwen zeigten ihr Potenzial und die Schnelligkeit über die Flügel, waren aber hauptsächlich mit der Verteidigung beschäftigt.

Sonntagsschuss bringt Rostock den Sieg

Kurz nach Wiederanpfiff konnte Hansa die Löwen-Defensive knacken: Felix Ruschke traf den Ball an der Strafraumkante perfekt mit dem linken Fuß zum 1:0. Unhaltbar für 1860-Torwart Marco Hiller schlug die Kugel in der rechten Ecke ein.

Das Team von Patrick Glöckner gab nicht auf und kämpfte sich in das Spiel zurück. Die Löwen wurden zunehmend stärker, aber vorne ging zu wenig zusammen. Rostock hingegen suchte vor allem durch Konter die Vorentscheidung.

Hiller rettet spektakulär

In der Schlussphase verhinderte Hiller spektakulär einen zweiten Hansa-Treffer, als er einen Kopfball mit den Fingerspitzen an die Oberkante der Latte lenkte (81.). Rostocks Sieg war am Ende verdient, denn Benno Dietze traf danach noch den Pfosten (86.).