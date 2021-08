3. Liga: Heimpleite für Würzburger Kickers

Lukas Petkov erzielte in der 72. Spielminute den entscheidenden Treffer für die Gäste aus Verl. Unverdient ist der Auswärtsdreier der Ostwestfalen sicher nicht, über ein Remis hätte sich hier aber wohl auch niemand beschweren dürfen, schließlich hatten beide Seiten genug Möglichkeiten, um den Spielstand deutlich höher zu gestalten. Dass es am Ende aber bei einem Treffer geblieben ist, lag schlicht an der mangelnden Präzision beider Offensiven.

In der Schlussphase drehten die Unterfranken zwar nochmal auf und hatten durch Maximilian Breunig eine Riesenchance zum Ausgleich, Keeper Niclas Thiede hielt seinen Farben aber die Führung und damit auch den Sieg fest.

Würzburg bereits unter Druck

Damit bleiben die Würzburger Kickers ohne Punkt und rutschen auf den letzten Tabellenplatz ab. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt sehen sich die Kickers somit gleich zu Saisonbeginn unter Druck, Verl hingegen springt mit dem ersten Saisonsieg und nun vier Punkten auf Platz fünf.

Zum Auftakt hatte Verl gegen Türkgücü München 0:0-Unentschieden gespielt, während die Würzburger bei 1860 München mit 0:1 verloren.