Fünfter Sieg in Serie: Regensburg dreht das Spiel in Halle

Fünfter Sieg in Serie: Regensburg dreht das Spiel in Halle

Jahn Regensburg bleibt auch am 12. Spieltag der 3. Liga in der Erfolgsspur. Zum fünften Mal in Serie ging der Sieg an die Oberpfälzer, die mit dem 2:1-Erfolg beim Halleschen FC Tabellenplatz zwei festigen konnten.