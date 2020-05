3. Liga: Halle und Jena kündigen Klage an

"Unsere seit Wochen geäußerten Bedenken wurden mit der heutigen Entscheidung ebenso außen vor gelassen wie der Umstand, dass die Verfügungslage in Sachsen-Anhalt bis einschließlich 27. Mai kein Mannschaftstraining zulässt", sagte Jens Rauschenbach, Präsident des Drittligisten Hallescher FC, in einer ersten Reaktion auf die Entscheidung des Liga-Re-Starts am 30. Mai. "Wir sehen uns gezwungen, diese plötzliche Entwicklung unter dem Aspekt der Chancengleichheit rechtlich prüfen zu lassen."

"Mir fehlen die Worte"

Sportdirektor Ralf Heskamp bemängelt den Umgang des DFB mit den Klubs. "Zur Kommunikation des DFB in dieser Woche fehlen mir schlicht die Worte. Innerhalb von 24 Stunden gab es zwei völlig unterschiedliche Aussagen, die unsere Planungen bezüglich des vorgeschriebenen Quarantäne-Trainingslagers ad absurdum führten. Von Fairness, Professionalität und einem Miteinander kann aktuell keine Rede sein", sagte der 54-Jährige. Der HFC gehört zu den Vereinen, die sich für einen Saisonabbruch ausgesprochen und dem DFB ein Konzept zur Zukunft der Liga vorgelegt haben.

Neben Halle hat auch der FC Carl Zeiss Jena rechtliche Schritte gegen die Entscheidung angekündigt: "Es ist einfach technisch nicht umsetzbar, es widerspricht ihren eigenen Konzepten. Wir haben ein Hygienekonzept umzusetzen. Das erfordert zwei Testungen und ein einwöchiges Trainingslager vor Spielbeginn. Das ist terminlich nicht mehr zu organisieren. Der DFB hat erneut an Politik und Logik vorbeigeplant." Die SG Sonnenhof Großaspach will bis zum Wochenende prüfen, ob sie ebenfalls gerichtlich gegen die Entscheidung vorgeht.