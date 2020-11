3. Liga: Glücklicher 1:0-Sieg für den FC Ingolstadt

Ein Eigentor in der 85. Minute brachte in einem lange ausgeglichenen Spiel die Entscheidung zugunsten der Schanzer. Der Magdeburger Korbinian Burger traf ins eigene Tor. Mit 20 Punkten liegen die Ingolstädter, die nach einer frühen Gelb-Roten-Karte gegen den Magdeburger Jürgen Gjasula lange in Überzahl spielten, nur noch drei Zähler hinter Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken, der am Samstag im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:3) Punkte liegen ließ.