3. Liga: FC Ingolstadt bleibt im Aufstiegsrennen dran

Die Schanzer gewannen ihr Auswärtsspiel zum Abschluss des 34. Spieltages am Sonntag beim FSV Zwickau mit 3:0 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf den Relegationsrang auf drei Punkte.

Bis zum ersten Treffer der Ingolstätter waren eigentlich die Zwickauer näher an einem Torerfolg. Das Heimteam erspielte sich die klareren Chancen und war auch sonst einen ticken engagierter als die Gäste. Doch überraschend hatte der FCI dann zwei gute Gelegenheiten, die er eiskalt ausnutzte. Maximilian Beister gewann am Strafraum den entscheidenden Kopfball und verlängerte auf Fatih Kaya (40.), der den Ball gut aus der Luft nahm und von halbrechts in die linke Ecke schoss. Nur fünf Minuten später stand Stefan Kutschke komplett frei vor dem FSV-Kasten. Keeper Johannes Brinkies eilte zwar noch heraus, doch Kutschke machte es überlegt und netzte zu seinem 11. Saisontor in die linke Ecke ein. Mit der 2:0-Führung für den FCI ging es in die Pause.