3. Liga: FC Ingolstadt stürmt gegen Wiesbaden an die Spitze

Zehn Minuten lang hielten die beiden Mannschaften das Tempo niedrig zu halten und waren bemüht, hinten erstmal nichts zuzulassen. Dann ging es aber rund im Sportpark.

Drei Treffer, zwei davon per Elfer, innerhalb zehn Minuten

Erst blieb Fatih Kaya bei einem Schuss aus der Drehung (12.) gerade noch am Außennetz hängen. Ein Schuss von Stefan Kutschke prallte vom linken Pfosten ab und (13.) landete hinter die Linie. Der Torschütze hatte kurz darauf bei einem Elfmeter (17.) das 2:0 auf dem Fuß. konnte jedoch nicht verwandeln. Das tat dann (17.) Marcel Gaus. Nachdem Björn Paulsen im eigenen Sechzehner Paterson Chato per Grätsche zu Fall gebracht hatte, verwandelte Phillip Tietz (23.) den Elfmeter zum Anschlusstreffer. Neun Minuten später holten die Schanzer zum Gegenschlag aus. Marc Stendera hielt aus mehr als 20 Metern drauf und drosch (32.) die Kugel ins rechte Eck. Abwehrchef Paulsen sorgte in den Minuten bis zur Halbzeitpause dafür, dass die Gäste auch mit hohen Bällen nicht mehr gefährlich vor das Tor kommen konnten.

Zweite Halbzeit spannungsarm, Paulsen macht den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit beschränkte sich Ingolstadt fast nur darauf, das Ergebnis zu halten. Erst nach 59 Minuten setzten die Schanzer zum ersten Mal im zweiten Durchgang zu einem gefährlichen Konter an. Kutschke setzte sich gegen Michel Niemeyer durch und steckte durch auf Fatih Kaya. Der drosch das Leder jedoch aus vollem Lauf am linken Pfosten vorbei. Wehen fehlt weiterhin die Durchschlagskraft. Paulsen hingegen machte mit dem Treffer zum 4:1 (75.) alles klar. Die Schanzer übernahmen durch den Sieg Platz eins. Saarbrücken und 1860 München könnten in ihren Samstagsspielen aber noch vorbeiziehen.