FC Ingolstadt klaut dem Tabellenführer Cottbus Punkte

Tabellenführer Energie Cottbus kam beim FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Schanzer bestätigten ihrer gute Form und kämpften sich nach einem Rückstand zurück.

Ingolstadt musste sich in der aktuellen Form nicht vor dem Tabellenführer aus Cottbus fürchten. Aus den letzten vier Partien in der Liga gewannen die Schanzer drei und standen vor der Partie auf Tabellenplatz fünf.

Kampfbetonter Beginn

Das Spiel begann intensiv, und beide Teams kämpften um jeden Ball. Doch nach etwa 20 Minuten gelang es den Gästen aus Cottbus den FCI in die eigene Hälfte zu drücken. Nach einer zielstrebigen Kombination zog Phil Halbauer aus rund 14 Metern per Vollspann ab ins lange Eck und traf zum 0:1.

Sebastian Grönning hat mehrere Chancen

Die erste Chance für den FCI hatte Stürmer Sebastian Grönning. Im Fünfmeterraum zog der Däne aus der Drehung in der 29. Minute ab, doch Elias Bethke war zur Stelle. Drei Minuten Später wurde Grönning erneut gefährlich vor dem Tor. Lukas Fröde hatte mit viel Platz geflankt, doch der Kopfball des einlaufenden Stürmers wehrte Bethke erneut stark ab.

Ausgleich nach einer knappen Stunde

In der zweiten Halbzeit suchten die Gastgeber mehr die Zweikämpfe, so glich der starke Grönning in der 59. Minute aus. In den letzten Minuten hatten beide Teams Chancen, das Spiel zu entscheiden, doch es blieb beim 1:1. Die Bayern liegen damit weiter sieben Punkte hinter Cottbus und verbesserten sich vorerst auf Platz vier. Nach knapp vier Wochen Pause geht es Mitte Januar mit der Rückrunde weiter.