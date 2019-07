3. Liga: FC Ingolstadt gegen Kaiserslautern endet torlos

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Betzenberg ein körperbetontes Spiel, das von vielen Unterbrechungen geprägt war. Die Gastgeber waren zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, konnten sich aber wie die "Schanzer“ keine Großchance herausspielen. Nur der Kopfball von Fatih Kaya (43.) sorgte für einen Hauch von Gefahr auf Seiten der Ingolstädter. Damit war im zweiten Durchgang noch alles offen.

Chancenverwertung nicht optimal

Es mangelte beiden Teams auch in der zweiten Hälfte nicht an Chancen - doch es happerte an einer erfolgreichen Verwertung. FCI.Mann Maximilian Beister scheiterte in der 53. Minute an der Latte. Die größte FCK-Chance hatte Dominik Schad in der 62. Minute auf dem Fuß. Aus fünf Metern scheiterte er allerdings an Keeper FCI-Keeper Fabijan Buntić, der den flachen Schuss abwehrte. In der Schlussphase wurde es nocheinmal hektischer, nachdem Thomas Keller nach einem üblen Einsteigen gegen Timmy Thiele vom Platz flog (80.). Daraus konnte Lautern allerdings keinen Profit erspielen und somit teilten sich die beiden Spitzenteams die Punkte.