Trotz zahlreicher Chancen: FC Ingolstadt lässt Sieg liegen

Der sonst so heimstarke FC Ingolstadt ließ gegen Borussia Dortmund II Punkte liegen. Die Schanzer kamen trotz zahlreicher Chancen nicht über ein 1:1 hinaus. Ingolstadt steckt damit weiter im Mittelfeld der 3. Liga fest.

Nach der schmerzhaften 0:4-Auswärtsniederlage in Bielefeld war der FC Ingolstadt auf Wiedergutmachung aus. Doch in der ersten Hälfte hatten die Schanzer Mühe im Spielaufbau.

FC Ingolstadt verschläft die erste Hälfte

Es fehlte an kreativen Ideen, offensiv passierte fast gar nichts, obwohl der FCI mit bislang 24 Treffern den zweitbesten Angriff der Liga stellt. Janik Mause führt mit neun Treffern die Torjägerliste an. Doch der Stürmer saß die ersten 45 Minuten auf der Bank.

Dortmund war nicht unbedingt besser, aber effizienter: Nach einem schön herausgespielten Angriff traf Michael Eberwein zum 1:0 (34.). Kurz darauf landete zwar der Ball im Dortmunder Tor, doch der Treffer Davis Kopacz wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Mause belebt Ingolstädter Spiel

Nach der Pause zeigten sich die Ingolstädter frischer. Das lag auch am eingewechselten Mause, der in der 49. Minute beinahe per Kopf den Ausgleich erzielt hätte. Zwei Minuten später machte es Pascal Testroet besser. Mause legte nach einer Ecke auf Testroet auf, der aus elf Metern zum 1:1 traf.

Ingolstadt spielte jetzt deutlich besser, drückte aufs Tempo und erarbeitete sich viele gute Chancen. In der 69. Minute klärte Guille Bueno nach einem Patzer des Dortmunder Keepers Lotka eine Schuss von Testroet und verhinderte so den Ingolstädter Führungstreffer, der mittlerweile mehr als verdient gewesen wäre.

Ingolstadt lässt viele Chancen liegen

Auch in der Folgezeit erarbeiteten sich die Schanzer - angetrieben von Mause - viele gute Torraumszenen, Kurz vor Ende der regulären Spielzeit rette Blank per Grätsche die Dortmunder, als Kopacz frei auf Lotka zu rannte.

In der Nachspielzeit stand Marcel Lotka dann ein weiteres Mal im Mittelpunkt: Der Keeper traf Mause kurz vor dem Strafraum mit dem Knie am Kopf - Lotka sah die Rote Karte, Mause musste von zwei Betreuern gestützt vom Platz gebracht werden.