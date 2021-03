3. Liga: FC Ingolstadt bleibt im Aufstiegsrennen

Am 29. Spieltag der dritten Liga bewies der FC Ingolstadt gegen den kriselnden SV Waldhof Mannheim wieder einmal seine Heimstärke. Stefan Kutschke hatte in der 41. Minute Pech an der Latte, legte damit allerdings ungewollt für Caniggia Elva vor. Der wollte erst köpfen, doch von seiner Stirn tropfte der Ball auf seinen rechten Fuß und er nutze die Chance zum 1:0-Führungstreffer.

Führungstrio trennen nur drei Punkte

Einer guten ersten Halbzeit der Schanzer folgte der Ansturm der Gäste. Der SVW erspielte sich viele gute Chancen durch Ferati, Verlaat und Co., scheiterte aber immer wieder an Abseits, Buntić oder sich selbst. Dagegen konterte Ingolstadt höchstselten, verballerte in Person von Kaya und Preißinger aber auch beste Chancen.

Das 1:0 ist damit zwar etwas glücklich, verengt für den Moment aber auch den Aufstiegskampf. Hansa gewann im Parallelspiel, während Dresden erst am Montag spielt. Somit trennen das Trio nur drei Punkte. Für Mannheim geht die Krise weiter und der Vorsprung auf Platz 17 sinkt auf magere vier Punkte.