Erst Spektakel, dann Frust - FC Ingolstadt ohne Punkte

Statt auf Rang sechs vorzurücken, stürzt der FCI durch die 2:3-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden auf Platz elf der Drittligatabelle ab. Die zweimalige Führung durch Pascal Testroet (4.) und Benjamin Kanurić (21.) konnten die Schanzer nicht in einen Sieg ummünzen. Fatih Kaya mit einem Doppelpack (15./65.) sowie Emanuel Taffertshofer (74.) hatten etwas dagegen.

Zweimalige Führung reicht dem FCI nicht

Die Schanzer starteten blitzschnell und gingen schon nach vier Minuten in Führung. Die hielt aber nicht lange, weil Wiesbaden aufdrehte und nur sieben Minuten später den Ausgleich erzielte - Kaya traf mit einem sehenswerten Seitfallzieher.

Viel Spektakel also in der Anfangsphase, danach waren die Gäste das bessere Team, verpassten es aber, die Führung zu erzielen. Im Gegenzug wachten die Ingolstädter wieder auf und Kanurić brachte die Hausherren erneut in Führung.

SV Wehen Wiesbaden siegt aufgrund der zweiten Halbzeit verdient

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und viel Kampf. Nach dem Seitenwechsel war von der Ingolstädter Offensive aber überhaupt nichts mehr zu sehen und die Hessen legten sich den Gegner zurecht. Die Gäste kontrollierten die Partie in Hälfte zwei komplett und drehten das Spiel. Erst in der Schlussphase drängte Ingolstadt auf den Ausgleich, blieb jedoch erfolglos.