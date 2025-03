Trotz Lücken in der Abwehr: Ingolstadt dreht Spiel

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga konnte der FC Ingolstadt 04 am Samstag drei wichtige Punkte holen: Gegen den SV Sandhausen zeigte sich die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann zwar mit mehr Ballbesitz und passablen Aktionen vor dem Tor - aber mit großen Lücken in der Abwehr. Diese nutzte der Sandhausener Torschütze Viktor Granath am besten (25. Spielminute). In der zweiten Hälfte aber drehte der FCI das Spiel - erst sorgte Pascal Testroet in der 71. Spielminute für den Ausgleich, dann legte Sebastian Grönning (87.) noch einen drauf. Am Ende stand ein 2:1 (0:1)-Erfolg.

In der ersten Hälfte präsentierten sich beide Mannschaften völlig uninspiriert. Vor allem die ersten 25 Minuten über bekamen die Fans im Ingolstädter Stadion keine Show geboten. Obwohl die Schanzer immer wieder nach vorne drängten, war kein Vorbeikommen an der kompakten Sandhausener Abwehr. Ein leichteres Spiel hatten die Gäste, denen sich in der FCI-Abwehr große Lücken auftaten: Der Startelfdebütant Viktor Granath nutzte diese aus und sorgte für den Führungstreffer in der 25. Minute.

Testroet schafft Ausgleich, Grönning legt nach

Erst nach dem Wiederanpfiff meldeten sich dann die Ingolstädter zurück - vorerst aber nicht durch gute Chancen: Deniz Zeitler sah für sein Offensivfoul gegen Sandhausen-Kapitän Jakob Lewald die gelbe Karte (47.). Erste Lichtblicke hingegen kamen von Gustav Christensen, der die Defensive der Gäste auf Trab hielt. Eine Solo-Aktion, bei der der Däne aus 16 Metern abzog, blieb jedoch erfolglos: Der Ball segelte über das Tor hinweg auf die Tribüne.

Das Ausgleichstor bescherte den Schanzern dann aber Testroet in der 71. Minute: Gegen einen wuchtigen Kopfball aus sechs Metern war der SVS-Tormann chancenlos. In der 87. Minute dann kam Grönning zum Zug - der Däne köpfte den Ball zum 2:1 ins Tor. Und so holte sich der FCI am 26. Spieltag der dritten Liga einen wichtigen Sieg, um im Aufstiegskampf dranzubleiben. Der SVS hingegen rutscht in die Abstiegsränge.