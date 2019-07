Bereits im ersten Durchgang kontrollierte der Aufsteiger das Geschehen gegen harmlose Krefelder, die mit Kevin Großkreutz einen Ex-Weltmeister von 2014 in ihren Reihen haben. In der 24. Minute profitierte Kwasi Okyere Wriedt bei einem schnell ausgeführten Freistoß von einem Blackout der Gäste und besorgte den verdienten Führungstreffer. In der 39. Minute wurde es noch schlimmer für den KFC als Dennis Daube mit Gelb-Rot vom Platz flog. Direkt im Anschluss nutzten die Gäste dann aber einen ihrer wenigen Angriffsmomente und glichen durch den Treffer von Bayern-Leihgabe Franck Evina (42.) aus.

Hochverdienter Sieg für die Münchner

In der Begegnung war danach viel Emotion, das Schiedsrichtergespann hatte einiges zu tun. Trotz der Unterzahl hielt der KFC den Spielstand von 1:1, bis Oliver Batista-Meier mit einem Pfund aus der zweiten Reihe für die Hausherren nachlegte und die verdiente Führung wiederherstellte. Erst in der Schlussphase gab es noch einen Aufreger, als Lukas Mai einen Schuss von Stefan Aigner von der Torlinie kratzen musste. Der Sieg für die Münchner im ersten Drittliga-Heimspiel seit 2011 war hochverdient.