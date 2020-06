3. Liga: FC Bayern München II ist nicht zu schlagen

Bereits nach 14 Sekunden hatte Heinz Mörschel mit einem Blitzstart für die Führung des Abstiegskandidaten gesorgt, nur drei Minuten später aber konnten die Gastgeber durch Kwasi Wriedt ausgleichen. Nach 20 Minuten hatten dann die Bayern kurzzeitig das Spiel gedreht: Oliver Batista-Meier traf nach einem sehenswerten Freistoß zur 2:1-Führung. Zu diesem Zeitpunkt auch verdient, denn das Taam von Trainer Sebastian Hoeneß hatte mehr vom Spiel. Münster wurde jedoch wieder besser und Lucas Cueto erzielte in der 37. Minute den Ausgleichstreffer.

"Kleine" Bayern nicht aufstiegsberechtigt

Die Partie bleib auch in der zweiten Hälfte ausgeglichen. Kwasi Wriedt gelang schließlich in der 88. Minute der "Lucky Punch" gegen Preußen Münster. Der FC Bayern München II hält als Vierter weiter Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Allerdings: Selbst wenn das Team am Ende auf einem Aufstiegsrang landet, dürfte die zweite Mannschaft des FC Bayern in der kommenden Saison nicht in der 2. Liga spielen. Denn, so steht es in Paragraph 55 der DFB-Spielordnung: "Das Recht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga entfällt für den Verein, der bereits mit einer Mannschaft am Spielbetrieb der Lizenzligen des kommenden Spieljahres teilnimmt."