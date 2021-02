3. Liga: 3:2-Heimsieg für FC Bayern II gegen Zwickau

In einer unterhaltsamen Nachholpartie vom 14. Spieltag mit zwei Eigentoren und Verzögerung wegen des Schneefalls schlug der FC Bayern II den FSV Zwickau mit 3:2. Die Sachsen kämpften sich nach einem Doppelschlag eindrucksvoll zurück, gingen am Ende jedoch trotzdem als Verlierer vom Platz.

2:0-Führung: Doppelschlag in der 12. und 13. Minute

Die Hausherren erwischten den besseren Start und setzten sich schnell in der gegnerischen Hälfte fest. Auf das 1:0 in der 12. Minute durch Stürmer Lenn Jastremski folgte nur eine Minute später durch ein Eigentor von Zwickaus Abwehrspieler Davy Frick das 2:0. Anschließend kontrollierte das Team von Holger Seitz das Geschehen und hatte mehrmals die Gelegenheit auf das 3:0.

Erst zum Ende des ersten Durchgangs zeigten sich die Gäste aus Zwickau in der Bayern-Hälfte. Und das gleich mit Erfolg in der Nachspielzeit: Nach einem Eckball verpasste der Münchner Keeper Michael Wagner das Leder, Marco Schikora konnte zum 2:1-Halbzeitstand einköpfen.

Schneetreiben in München

Der zweite Durchgang begann mit knapp einer halben Stunde Verzögerung, weil der Schneefall in München dichter wurde und die Linien mit Schneeschaufel und Besen freigelegt und nachgezogen werden mussten. Die Schwäne setzten jetzt die Bayern früher unter Druck, hatten weitaus mehr Spielanteile als in den ersten 45 Minuten und wurden mit dem Ausgleich durch Morris Schröter (59.) belohnt.

Zweites Zwickauer Eigentor entscheidet die Partie

Beide Mannschaften spielten anschließend munter weiter nach vorne. Letztlich entschied aber das zweite Zwickauer Eigentor die Partie in München: Dennis Waidner kam in der 73. Minute über den rechten Flügel und flankte in die Mitte des Gäste-Strafraums, wo Pechvogel Steffen Nkansah das Leder unglücklich ins eigene Tor lenkte. Der FSV steckte auch danach nicht auf, aber Bayern-Keeper Wagner konnte das 3:2 festhalten.

"Wir haben heute alle Facetten kennengelernt. Erst die wunderbaren 25 Minuten, danach sind wir nachlässig geworden. Da hat man die Qualitäten von Zwickau gesehen. Wir kriegen das 1:2 kurz vor der Pause. Haben dann die komplizierte Situation mit der langen Pause. Es war zu erwarten, das Zwickau dann mit seiner vollen Physis zurückkommt. Das Tolle ist, dass wir richtig stark dagegen gehalten haben." FCB-Trainer Holger Seitz

Bayern verbessert Punktekonto auf 27 Zähler

Die Mannschaft von Holger Seitz hat nach 21 Drittliga-Partien nun 27 Punkte auf dem Konto und liegt nur noch zwei Punkte hinter den Zwickauern, die allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert haben. Für die Zwickauer war es die erste Niederlage seit fünf Spielen.