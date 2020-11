3. Liga: FC Bayern München II feiert ersten Auswärtssieg

Es war ein munteres Spiel in Wiesbaden: Die Bayern wirkten von Beginn an optisch überlegen und ließen den Ball technisch ansprechend durch ihre Reihen laufen. Zweimal jedoch konnten die zurückhaltenden Gastgeber durch zwei sehenswerte Volleytreffer in Führung gehen. Aber auch die Münchner reagierten jeweils gut auf die unerwarteten Rückschlage und kamen beide Male zurück. Gianluca Korte (9.) und Jakov Medic (39.) trafen für die Wehener, Timo Kern (33./49., Foulelfmeter), Leon Dajaku (43.) und Remy Vita (82.) waren für die "kleinen" Bayern erfolgreich.

Der Zweitliga-Absteiger Wiesbaden verpasst mit der Niederlage die vorläufige Tabellenführung, die Bayern stabilisieren sich und rücken mit dem ersten Auswärtssieg ins Mittelfeld vor.