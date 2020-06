3. Liga: FC Bayern II watscht Meppen mit 5:1 ab

Der FC Bayern II hat auch gegen den SV Meppen seine Erfolgsserie fortgesetzt. Eigentlich hatte Meppen zunächst Spiel und Gegner im Griff. Einen Abseits- und einen Lattentreffer später, ließen die Niedersachsen die Elf von Sebastian Hoeneß aber wieder zurück in die Partie. Die Münchner bedankten sich mit einem Doppelschlag: Den Treffer zur 1:0-Führung erzielte Kwasi Wriedt (35.) per Strafstoß. Hilal El Helwe hatte Derrick Köhn im Strafraum der Gäste unglücklich abgeräumt. Kurz danach musste FCB-Keeper Hoffmann zwar eine Riesenchance zum Ausgleich verhindern. Im Kasten klingelte es dann allerdings erneut beim SV. Köhn hatte einen perfekten Steilpass in den Lauf von Wriedt geschickt. Der Stürmer spitzelte die Kugel zwischen Torwart und kurzen Pfosten hindurch in die Maschen. Innerhalb von zwei Minuten stand es 2:0 für die Münchner.

Wriedt schnürt den Dreierpack

Kurz nach dem Wiederanpfiff belohnte sich Meppen mit dem Anschlusstreffer. Deniz Undav hatte einen Zuckerpass in den Lauf von René Guder geschickt. Der Offensivmann behielt Richtung Tor die Nerven und schlenzte die Kugel zum 1:2 in den rechten Winkel. Die Gastgeber suchten nach der passenden Antwort. Die lieferte Wriedt, der die Kugel aus der Luft pflückte und in der 55. Minute im langen Eck zum 3:1 versenkte. Derrick Köhn (56.) legte sofort nach und hämmerte das 4:1 per Direktschuss in den Kasten von Mathis Harsman. Nicolas Kühn packte nur zwei Minuten später das 5:1 mit seinem Schuss in die linke Ecke drauf. Das war die Entscheidung. Mit dem Sieg kletterten die Münchner vorerst an die Tabellenspitze.