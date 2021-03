3. Liga: FC Bayern II verspielt Führung gegen Verl

Timo Kern (47.) brachte die Gastgeber in Führung, Mael Corboz (69.) glich für den Aufsteiger aus. Kurz vor dem Ende sicherte Aygün Yildirim (90.) Verl den Auswärtssieg, bevor Kasim Rabihic mit einem Foulelfmeter an FCB-Torwart Lukas Schneller scheiterte, was aber für den Ausgang keine Bedeutung mehr hatte. Verl verbucht drei Punkte und setzt sich von den Bayern auf Plkatz sieben ab. Die Münchner stehen mit 33 Punkten auf Rang 12 und haben noch acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Bayern München II - SC Verl 1:2 (0:0)

Bayern München II: Schneller - Waidner (90.+2 Lawrence), Senkbeil, Feldhahn, Arrey-Mbi, Lungwitz - Zaiser (78. Stiller), Welzmüller, Kern (68. Singh) - Oberlin (78. Scott), Arp (68. Jastremski)

SC Verl: Brüseke - S. Korb, Mikic, Stöckner, Lannert - Sander, M. Kurt (15. Schwermann), Köhler (66. Corboz) - Schikowski (46. A. Yildirim), Janjic (75. Eilers), Putaro (75. Rabihic)

Tore: 1:0 Kern (47.), 1:1 Corboz (69.), 1:2 A. Yildirim (90.)

Gelbe Karten: Feldhahn (4) / Stöckner (4), Sander (5)

Besondere Vorkommnisse: Schneller (Bayern München II) hält Foulelfmeter von Rabihic (SC Verl) (90.+4)

Schiedsrichter: Tobias Fritsch (Bruchsal)