3. Liga: FC Bayern II siegt auch gegen Jena

Tillmann trifft zum Doppelpack

Auch in der zweiten Hälfte legten die Münchner Gäste vor. Wriedt hatten den Ball flach auf Tillman (62.) gespielt, der sich am Fünfmeterraum frei lief. Dort musste er nur noch den Fuß reinhalten und der Ball zappelte zur 2:1-Führung im Netz. Jena kämpfte und verpasste in der 83. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Daniele Gabriele konnte sich aus kurzer Distanz die Ecke eigentlich aussuchen, scheiterte jedoch an Hoffmann, der die Hand hochriss und den Schuss noch abwehrte. Es blieb beim 2:1-Erfolg für die Münchner.