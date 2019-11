3. Liga: FC Bayern II schiebt sich an Magdeburg vorbei

Der FC Bayern II findet nach drei Spielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur und gewinnt mit 2:1 gegen den 1.FC Magdeburg. In der ersten Halbzeit agierten die Teams mit Tempo, Entschlossenheit und viel Zug zum Tor. Es lief Angriff nach Angriff und sowohl der FCB als auch der FCM hätten zwischenzeitlich die Führung verdient gehabt. Den Unterschied machte die Chancenverwertung, die bei den Bayern deutlich besser war und so traf Sapreet Singh per Doppelpack zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel baute die Partie ab und es gab nur noch wenige Highlights. Magdeburg konnte durch einen strammen Fernschuss von Sören Bertram den Spielstand noch verkürzen, doch es half am Ende nicht. Die Bayern belegen mit 21 Punkten den neunten Platz, der FCM ist mit 20 Zählern Elfter.