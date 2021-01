3. Liga: FC Bayern II holt verdienten Dreier gegen Meppen

Von Beginn an war es die Elf von Coach Holger Seitz, die das Spiel bestimmte. Auch ein Eckenverhältnis von 9:2 für den FC Bayern II machte das deutlich. Dennoch verpassten es die Gastgeber, ihre Überlegenheit auch in Zählbares umzumünzen. Zwar hatten Maximilian Zaiser und Co ihre Chancen, bis dato hieß die Endstation ihrer Bemühungen jedoch Erik Domaschke! Der SV Meppen blieb dagegen in den ersten 45 Minuten ohne Torschuss und musste sich im zweiten Abschnitt bemühen, auch in der Offensive Druck auszuüben.