3. Liga: Erster Sieg für Türkgücü München

Türkgücü München sind mit drei Remis in die Saison gestartet. Nach einem 0:0 in Verl und einem 2:2 gegen den Hallescher FC, kam Türkgücü am letzten Wochenende trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 im Lokal-Derby gegen 1860 München hinaus. Gegen Aufsteiger Freiburg II sollte für Trainer Petr Ruman und sein Team nun endlich ein Erfolg her.

Nach einer eher durchwachsenen Anfangsphase steigerten sich die Münchner mit zunehmender Spieldauer. Insbesondere Sercan Sararer hatte in der 27. Minute die Führung auf dem Fuß, nachdem er SC-Keeper Noah Atubolu erfolgreich umkurvt hatte. Wenngleich der Winkel für den 31-Jährigen schwer war, muss er eine solche Chance eigentlich nutzen. Allerdings darf sich der SC auch bei Atubolu bedanken, der kurz zuvor einen Kopfball von Mavraj an den Pfosten lenken konnte.

Zweite Hälfte bringt die Tore

Kurz nach Wiederanpfiff drehten dann plötzlich die Freiburger auf, die in Person von Kehrer und Assibey-Mensah durchaus in Führung hätten gehen können. Es entwickelte sich ein spektakulärer Schlagabtausch, bei dem sich die Gastgeber die größeren Chancen erspielen konnten.

In der 77. Minute brachte Albion Vrenezi die Münchner schließlich in Führung. Sercan Sararer fand Vrenezi, der den Ball aus acht Metern versenkte. Petar Sliskovic traf in der 90. Minute zum 2:0. Kurz vor Abpfiff erzielte Philip Türpitz den 3:0-Endstand.