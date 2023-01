3. Liga: Elversberg - Ingolstadt live im BR Fernsehen & Stream

Ingolstadt startet mit Niederlage ins neue Jahr

Für Ingolstadt lief der Start ins neue Jahr bislang alles andere als geplant. Gegen das abstiegsbedrohte Aue mussten die Ingolstädter eine 1:2-Niederlage einstecken. Nun soll mit einem Sieg wieder Boden gut gemacht werden.

Gegen Elversberg kommt es außerdem zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Nico Antonitsch wechselte in diesem Winter nach Elversberg. Einen Ersatz für den Wiener gab es allerdings noch nicht. "Wir haben immer die Augen offen. Bis zum 31. Januar kann immer was passieren in beide Richtungen", sagte Coach Rüdiger Rehm. Es bleibt spannend beim FCI.