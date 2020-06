3. Liga: Dressel schießt 1860 gegen Unterhaching zum Sieg

Unterhaching startet mit Platzverweis

Die zweite Halbzeit begann für die Unterhachinger mit einem Platzverweis. Alexander Winkler sah nach einem Gerangel am Seitenaus die Gelb-Rote-Karte. Die Löwen nutzen die Unterzahl. Nur drei Minuten später knallte Fabian Greilinger das Spielgerät an den Kasten. Treffsicherer war erneut Dressel (57.), der eine Vorlage von Phillipp Steinhart zum 2:0 nutzte. In der 73. Minute machte der Löwenstürmer dann den Hattrick klar. Wieder war es ein Konter, diesmal über Efkan Bekiroglu. der den Ball an Dressel spielt. Dessen Linksschuss landete zum verdienten 3:0 im Netz. Unterhaching konnte nicht wirklich dagegenhalten und das Ergebnis noch drehen.