3. Liga: Dresden kann FC Bayern II nicht schlagen

Die Anfangsminuten waren sehr unterhaltsam, Dynamo profitierte allerdings von der frühen Führung nach einem Standard. Paul Will schlug die erste Ecke der Partie von rechts scharf an den zweiten Pfosten. Christoph Daferner setzte sich robust, aber fair, gegen Dimitri Oberlin durch und wuchtete das Leder per Kopf aus sieben Metern in die lange Ecke. Die beste Chance hatten die Gäste gleich im Anschluss, danach fehlte der Zug zum Tor allerdings auf beiden Seiten.

Bei den Münchnern machten sich einige fehlende kreative Köpfe im Mittelfeld bemerkbar und das reichte dann nicht, an denn souveränen Dresdnern vorbeizukommen.

Weizmüller bringt München zurück ins Spiel

In der 68. Minute meldeten sich die Münchner dann zurück im Kampf um den Sieg: Maximillian Welzmüller nutzte einen Standard 21 Meter zentral vor dem Tor und zimmerte das Leder rechts unten in die Maschen. Kevin Broll sah dabei nicht gut aus, machte den Schritt zu früh in die falsche Ecke und kam dann nicht mehr an den Ball. Am Ende wurden die Punkte geteilt.