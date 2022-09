3. Liga: Dresden - Ingolstadt live im BR Fernsehen & Stream

Tabellensechster gegen Tabellensiebter - das ist die Ausgangssituation vor dem Duell der Zweitligaabsteiger am Samstag (17.09.) um 14 Uhr in Dresden.

Nach mittelmäßigem Saisonstart haben die Sachsen zuletzt dreimal in Folge gewonnen und gehen daher mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Ingolstadt konnte am vergangenen Wochenende durch den 1:0-Heimsieg gegen den SV Waldhof Mannheim sein kleines Tief mit vier Partien ohne Sieg beenden.

Wer siegt, bleibt oben dran

Beide Mannschaften haben mittelfristig den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zum Ziel. Wer am Samstag gewinnt, der bleibt erstmal an der Spitzengruppe dran.

Wir übertragen die Partie ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller.

Höhepunkte aller Partien der 3. Liga mit bayerischer Beteiligung gibt es am Samstag ab 17.15 Uhr in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen zu sehen!