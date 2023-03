Dresden - Bayreuth | 25.03., 14 Uhr | BR Fernsehen und Stream

Die Spielvereinigung Bayreuth braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie sind die Oberfranken auf Platz 18 der Tabelle abgerutscht und somit mitten in der roten Zone angekommen. Die Plätze, die zum Klassenverbleib berechtigen, sind schon wieder zwei Punkte entfernt. Nun geht es zu Dynamo Dresden, einem Team vom anderen Ende der Tabelle, das seine Aufstiegshoffnungen weiter nähren möchte und zuletzt gegen Ingolstadt gewann.

Randale und verletzte Polizisten im Hinspiel

Für genügend Spannung ist alleine sportlich gesorgt. Doch auch neben dem Platz gibt es jede Menge Gesprächsstoff. Beim Hinspiel in Bayreuth (1:1) randalierten einige Fans der Dresdener und richteten großen Schaden an: Ein zerstörter Getränkekiosk im Stadion, herausgerissene Pissoirs auf der Toilette für die Gästefans, zwei demolierte Züge der Deutschen Bahn, 14 verletzte Polizisten und Attacken auf Journalisten. Ein solches Geschehen soll sich am kommenden Samstag nicht wiederholen.

Verfolgen Sie die Partie Dynamo Dresden - SpVgg Bayreuth am Samstag, 25. März, im Livestream bei BR24 Sport. Ihr Report ist Florian Eckl, moderiert wird die Sendung von Markus Othmer.