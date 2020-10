3. Liga: Drei Corona-Fälle bei Türkgücü - Kein Spiel in Zwickau?

Laut des zuständigen Referats für Gesundheit und Umwelt (RGU) in München wurden alle Insassen des Reisebusses, mit dem die Mannschaft und die Betreuer schon am Donnerstag von München nach Zwickau gefahren waren, in die häusliche Isolation geschickt. Den infizierten Personen "geht es gut und sie weisen keinerlei Symptome auf", hieß es dazu.

Spiel soll verschoben werden

Das am Abend geplante Auswärtsspiel beim FSV Zwickau soll nach einem kurzfristigen Antrag von Türkgücü verschoben werden. Eine definitive Entscheidung dazu wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erwartet.

Das RGU teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit, dass es derzeit drei positive Fälle aus Mannschaft oder Betreuerstab gebe. Weitere Details wurden aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt. Auch Türkgücü verriet nicht, um wen es ich bei den Infizierten handelt.