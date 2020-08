3. Liga: DFB veröffentlicht Spielplan

Der Spielplan der Saison 2020/2021 in der 3. Liga steht fest. Eröffnet wird die 13. Spielzeit der 3. Liga am Freitag, 18. September, mit der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Zweitligaabsteiger SG Dynamo Dresden. Die übrigen neun Begegnungen des ersten Spieltags folgen von Samstag bis Montag (19. bis 21. September).

Bisher ist nur das Eröffnungsspiel zeitgenau terminiert. Die weiteren Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der DFB in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor.

Fünf bayerische Vereine in der 3. Liga

Aus Bayern wollen gleich fünf Vereine eine erfolgreiche Drittliga-Saison absolvieren. Allen voran der FC Ingolstadt, der nach dem Relegationskrimi gegen den 1. FC Nürnberg nun den Aufstieg als klares Ziel ausgegeben hat. Die "kleinen" Bayern, die letzte Saison als Aufsteiger überraschend den Titel holten, haben noch keine Saisonziele geäußert: Nach dem Abgang von Trainer Sebastian Hoeneß - sein Nachfolger soll am Montag (24.08.2020) vorgestellt werden - und einigen Leistungsträgern wie Torschützenkönig Kwasi Okyere Wriedt, wird eine Titelverteidigung eher schwierig.

Mit einem neuen Trainer startet die SpVgg Unterhaching in die neue Spielzeit. Arie van Lent soll für einen erfolgreichen Saisonverlauf sorgen. Der TSV 1860 München geht mit einer jungen, neu formierten Mannschaft an den Start. Und dann ist da noch Türkgücü München. Der Aufsteiger sorgte im Vorfeld mit seinem nicht vorhandenen Heimstadion für Diskussionen.

Saisonfinale am 22. Mai 2021

Das Saisonfinale in der 3. Liga steigt am 22. Mai 2021 mit dem 38. Spieltag, an dem alle zehn Partien zeitgleich am Samstag angepfiffen werden. Auf- und Abstiegsregelung sind unverändert: Die ersten beiden Teams der Abschlusstabelle sind sportlich für die 2. Bundesliga qualifiziert, der Drittplatzierte geht gegen den Tabellen-16. der 2. Bundesliga in die beiden Relegationsspiele, die für 27. und 30. Mai vorgesehen sind. Die letzten vier Klubs der 3. Liga steigen in die Regionalliga ab.

Alle vorgenommenen Terminplanungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen. Anpassungen aufgrund einer verschärften Pandemiesituation oder veränderter Verfügungslagen sind weiterhin möglich.